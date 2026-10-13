Премьер-министр Армении Никол Пашинян записал видеообращение к армянам, в котором заявил о необходимости сосредоточиться на дальнейшем продвижении мирного соглашения с Азербайджаном.

«В ближайшее время мы должны сосредоточиться на работе по парафированию, подписанию и ратификации соглашения о мире с Азербайджаном», — отметил Пашинян.

По его словам, реализация этих шагов позволит заложить основу для долгосрочной стабильности армянской государственности.