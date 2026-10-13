Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Саудовской Аравии в связи с недавними нападениями на гражданскую инфраструктуру.

«Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Королевства Саудовская Аравия, а также семьям погибших в результате нападений на гражданскую инфраструктуру»,- говорится в сообщении МИД в соцсети Х.

В ведомстве пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а семьям погибших — сил и терпения.

Отметим, что 11 октября в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.