Завтра, 14 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
В ночь с 13 на 14 октября в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Юго-восточный ветер днем сменится северо-восточным. Утром и вечером местами ожидается туман.
Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 24-29° тепла, в горах ночью — 7-12, а днем - 15-20° тепла.