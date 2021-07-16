16 июля в 10:00 часов подразделения Вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня в направлении Садарак — Аразд на армяно-азербайджанской государственной границе, обстреляли из оружия различного калибра личный состав и технику наших инженерных подразделений, проводивших работы по укреплению позиций. Об этом сообщили в Отдельной общевойсковой армии.

Потерь и раненых среди личного состава нет.

Отметим, противник уже обстреливал азербайджанские позиции дважды 14 июля: ранения получили военнослужащий Марданлы Ибадулла Махсуд оглу и сотрудник МЧС майор внутренней службы Ахмедлы Эльвин Судеиф оглу.

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