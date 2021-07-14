Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезур, Гёйчя, Иреван – наши родные земли, и азербайджанцы вернутся туда.

Президент напомнил, что после создания Восточно-Зангезурской экономической зоны, в Армении впадали в истерику в связи с этим. В этом, по его словам, нет необходимости, потому что и Восточный и Западный Зангезур – это наша историческая земля.

«Сейчас в Армении говорят, что Ильхам Алиев предъявляет территориальные претензии. Если есть Восточный Зангезур, то есть и Западный Зангезур. Да, Западный Зангезур — это земля наших дедов и прадедов. Я сказал, что мы должны вернуться туда. Я говорил это еще десять лет назад. Все мои выступления есть в прессе. Я сказал, что это земля наших предков, мы должны вернуться туда, и мы вернемся, и мы возвращаемся. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, после открытия всех коммуникаций, мы, конечно, вернемся, и азербайджанское население вернется на свои земли предков. В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родную землю. Наша родная земля — Зангезур, наша родная земля — Гёйчя, Иреван. Мы, кончено же, вернемся», — сказал президент на церемонии вручения квартир и автомобилей семья-шехидов и инвалидов войны в Карабахе.

Minval.az