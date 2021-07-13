В случае начала военных действий, при выявлении ПВО Тайваня Китай намерен использовать тактику азербайджанских военных в Карабахе. Такой вывод можно сделать, если проанализировать действия ВВС НОАК, которые провели дежурные полеты своей боевой авиации вблизи воздушных границ Тайваня. Об этом сообщает индийское издание EurAsian Times.

Эти учения привлекли к себе особое внимание в связи с тем, что в них были задействованы устаревшие самолеты китайских ВВС. Это были истребители Chengdu J-7. Их начали выпускать еще в 60-е годы прошлого века и уже давно сняли с вооружения. Кроме них, в маневрах приняли участие современные многоцелевые J-16 в сопровождении самолета радиоэлектронной борьбы Shaanxi Y-8, отмечает «Военное обозрение».

Комментируя учения, в китайской прессе отметили, что их вероятной целью является попытка проверки эффективности тайваньской системы ПВО. Военные источники газеты South China Morning Post заявляют, что часть списанных J-7 была переделана в БПЛА, поэтому не исключено, что к Тайваню отправили именно такие «модернизированные» истребители. Интересной особенностью этих самолетов является то, что на радарах они очень похожи на американские F-16, стоящие на вооружении тайваньских ВВС.

Осенью прошлого года в конфликте в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала беспилотные Ан-2, прозванные «кукурузниками», выявляя с их помощью местоположение армянских систем ПВО. Беспилотники принимали за боевые самолеты и сбивали, после чего обнаруженные позиции атаковали азербайджанские ударные дроны.

Minval.az