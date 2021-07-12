12 июля, около 11:00, в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физулинском районе Азербайджана тяжелые ранения получил житель Евлахского района. Об этом сообщила Физулинская районная прокуратура.

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«В ходе предварительного расследования было установлено, что водитель ООО «Керпю-Бина-Тикинти» житель Евлахского района Халилов Эльшан Эйваз оглу (1987 г.р.) в ходе работ на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли получил травмы различной степени тяжести при контакте с неразорвавшейся боеголовкой кассетной бомбы», – сказано в сообщении.

По факту в прокуратуре проводится расследование.

Minval.az