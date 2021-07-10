Обследование территорий, освобождённых от армянской оккупации в результате 44-дневной войны, приносит все новые вещественные доказательства преступлений армянской военщины. Напомним: как уже сообщалось, при обследовании бывшего склада боеприпасов, устроенного оккупантами в Джебраильском районе, были найдены не только более полутора сотен неразорвавшихся боеприпасов, патроны различного калибра и 5 кг взрывчатки, но и 17 минометных снарядов, содержащих белый фосфор. А это вещество относятся к запрещённым видам оружия. Как напоминают специалисты, его применение прямо запрещается «III Протоколом относительно запретов или ограничений использования зажигательного оружия» к Конвенции ООН «О конкретных видах обычного оружия» 1980 года.

Строго говоря, о том, что армянские оккупанты применяют белый фосфор, уже сообщалось, и неоднократно.

Подобный прецедент был отмечен еще весной 2016 года. Тогда, напомним, неразорвавшийся снаряд с белым фосфором был обнаружен на хлопковом поле близ села Аскипара Тертерского района. Как отмечал тогда МИД Азербайджана в своём релизе, «военные атташе аккредитованных в Азербайджане посольств зарубежных стран были немедленно проинформированы о факте использования Арменией такого типа оружия против азербайджанского гражданского населения. Данный факт был отслежен 11 мая в ходе поездки в село Аскипара 20 представителями и военными атташе 13 стран, а также в присутствии полевых помощников личного представителя действующего председателя ОБСЕ, занимающегося конфликтом со стороны Минской группы ОБСЕ, и задокументирован». Но, увы, никаких санкций против Армении не последовало — несмотря на очевидный и вопиющий факт нарушения международного гуманитарного права.

Стоит ли удивляться, что подобное попустительство в Ереване расценили как карт-бланш?

В ходе 44-дневной войны Ереван неоднократно применял снаряды с белым фосфором. Так, 8 октября Армения ударила фосфорным снарядом по Физулинскому району Азербайджана — боеприпас не разорвался, а затем был обезврежен сотрудниками ANAMA. Используя белый фосфор, Армения поджигала леса в окрестностях города Шуша, чтобы «ослепить» камеры азербайджанских БПЛА. Наконец, белый фосфор —не единственное запрещённое оружие, которое применяет против Азербайджана армянская сторона. Достаточно вспомнить применение кассетных боеприпасов при варварском обстреле жилых кварталов Барды.

И вот теперь — новые вещественные доказательства, теперь уже в виде миномётных снарядов, хранившихся на складе. Что уже позволяет не просто зафиксировать сам факт применения подобного запрещённого оружия, но и проследить всю «цепочку»: где эти снаряды были произведены, куда и кем проданы и т.д.

Но вот последует ли хотя бы теперь должная международная реакция? Да, война закончена, но вот это не значит, что виновные в столь вопиющем нарушении норм международного гуманитарного права должны быть «автоматически» амнистированы. Тем более что Армения не торопится отказываться от конфликтной риторики. И тем более следует помнить: такие серьёзные международные преступления, как применение запрещённого оружия — это угроза для всех, а не только для той страны, против которой его применили.

И хотелось бы, чтобы в офисах соответствующих международных организаций это поняли вовремя.

Нурани, обозреватель

Minval.az