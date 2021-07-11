«По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева организуются поездки представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории. Цель этих поездок заключается в том, чтобы они на месте ознакомились с вандализмом, совершенным армянами в течение 30 лет».

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Об этом сказал председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что уже организованы поездки дипкорпуса в Физулинский, Зангиланский, Джабраильский, Губадлинский, Лачинский, Агдамский районы и в город Шуша. В поездке в Шушу приняли участие представители посольств многих стран: «Проведение за короткий период широкомасштабных строительных и восстановительных работ показывает силу и большой потенциал Азербайджана. То, что армяне нигде, в том числе и в Шуше, не проводили восстановительные работы, показывает, что эти территории были для них чужими. Поэтому в период оккупации они занимались исключительно разграблением» (цитата по АПА).

Председатель парламентского комитета обратил особое внимание на то, что послы США, России и Франции в Азербайджане не участвовали в этих поездках: «Созданные Азербайджаном реалии создали такую геополитическую ситуацию, при которой работу, осуществляемую Азербайджаном, признают во всем мире. Это ясно для политиков. Поэтому с каждым разом увеличивается число иностранных дипломатов, совершающих поездки на освобожденные от оккупации территории. Неучастие в этих поездках послов стран-сопредседателей Минской группы США, России и Франции в Азербайджане может быть связано с разными причинами. Послы России, США и Франции обязательно должны участвовать в таких поездках. Представители этих стран должны знать, что такие поездки важны для азербайджанского народа. Послы этих стран обязательно должны участвовать, и будут участвовать в поездках на деоккупированные территории. Потому что чем делать какие-то заявления, предпринимать шаги, будет целесообразнее, чтобы они совершали поездки на деоккупированные территории и воочию увидели вандализм, совершенный армянами в период оккупации».

С.Сеидов подчеркнул, что неучастие до сегодняшнего дня послов США, России и Франции в поездках на деоккупированные территории, в том числе в Шушу, это и проявление двойных стандартов: «К сожалению, ряда международных организаций и государств всегда придерживались двойных стандартов в отношениях с Азербайджаном. Яркий пример этого – Франция. Что касается США, то письмо, направленное президентом Джо Байденом по случаю 28 Мая – Дня Республики это само по себе прогресс в этих отношениях. Но в решениях Конгресса можно заметить проявление двойных стандартов по отношению к Азербайджану. Мы видим, что происходит в российской прессе. Поэтому двойные стандарты будут. Главное то, что Азербайджан создал такие геополитические реалии, не принять которые невозможно. Потому что эти геополитические реалии соответствуют интересам США, России и Франции. Просто из-за внутреннего положения открыто воздерживаются от принятия этих геополитических реалий в любой форме, относятся с двойными стандартами. Но они знают, что это реальность. Это реальность, отражающая справедливую позицию азербайджанского народа и опирающаяся на международное право. Ты же не можешь выступать против международного права?! Президент Ильхам Алиев сказал в одном из интервью, что создается впечатление, что международное право не распространяется на маленькие страны. Постепенно международное право будет принято всеми, просто на это нужно время».

Minval.az