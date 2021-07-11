Экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров прокомментировал дипломатический демарш послом стран-членов Минской группы ОБСЕ.

Напомним, среди послов 46 государств, побывавших накануне по приглашению официального Баку в освобожденных от армянской оккупации городах — в Физули и Шуше — отсутствовали послы трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – США, Франции и России.

«Минская группа окончательно умерла…Послов 3 государств подвергнуть официальной и общественной изоляции (не принимать их и не принимать их приглашения на любые мероприятия) до тех пор, пока они не поедут в Шушу. Всех, кто нарушит данное правило подвергать критике в СМИ», — подчеркнул на своей странице в Facebook Т. Зульфугаров.

Minval.az