

Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд.

Строительство осуществляется ООО «16 N-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с филиалом турецкой компании «Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi», специализирующейся на строительстве дорог.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Автомобильная дорога, имеющая стратегическое значение, начинается в селе Ахмедбейли Физулинского района. Протяженность дороги составляет 124 км.

Новая автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джабраильского и Зангиланского районов, и именно с этой дороги берут свое начало автомобильные дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин, строительство которых в настоящее время продолжается.



Minval.az