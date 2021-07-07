Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал слухи о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды после её неудачного выступления на чемпионате Европы.

«На сегодня это самый сложный вопрос: как сам Станислав Саламович себя ощущает, сохраняется ли доверие к нему, какой потенциал он видит у сборной в дальнейшем, не устал ли? Тренер выдал один успешный турнир и один неудачный. Сейчас на него много чего обрушилось. Готов ли Черчесов выдержать этот удар? Негатив ведь присутствовал и перед чемпионатом мира, но Саламович прекрасно с ним справился, огородил от него сборную», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что теперь тренерский вопрос зависит от руководителей российского футбола и их видения его развития.

«Лично я думаю, что Черчесов способен справиться с давлением и всё будет нормально», — добавил Самедов.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 декабря 2022 года.

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