6 июля в Нагорном Карабахе зафиксирован инцидент с применением стрелкового оружия между армянской и азербайджанской сторонами, в ходе которого, по информации азербайджанской стороны, был ранен военнослужащий вооруженных сил Азербайджанской Республики. Командованием Российского миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон.

Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении.

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Minval.az