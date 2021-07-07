«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения» — так накануне отрапортовало командование российских миротворческих сил в Карабахе. Традиционный рефрен, но на сей раз он прозвучал после очевидного нарушения режима прекращения огня. Вечером армянские формирования со своих позиций, находящихся в зоне действия миротворческих сил, подвергли обстрелу село Алиагалы Агдамского района. В результате получил ранения военнослужащий Азербайджанской Армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман оглы. О случившемся был своевременно проинформирован совместный Российско-турецкий мониторинговый центр.

И как теперь понимать этот традиционный рефрен «все в порядке, все спокойно» в пресс-релизе? В минобороны не доложили о нарушении прекращения огня? Или в Москве, скажем так, лакируют действительность? Если уж кому-то режут слух термины типа «нагло врут»?

По совести говоря, в Баку уже привыкли к тому, что Москва без стыда говорит на белое чёрное. Достаточно вспомнить, как груз военно-транспортных самолетов, доставлявших в Армению оружие, пытались выдать то за «стройматериалы», причём с такими смехотворными «разъяснениями» выступал министр обороны России Сергей Шойгу собственной персоной, то за «гуманитарную помощь», то еще за что-нибудь в том же роде.

Можно было, конечно, вообще придержать ежесуточный релиз и «не светиться» с официальной версией, которая не соответствует действительности. Есть, в конце концов, пример посла РФ в Азербайджане Бочарникова, который на неприятные вопросы просто не отвечает. Впрочем, попытка Москвы использовать ту же тактику с «Искандерами» оказалась не очень результативной.

И теперь в «Арбатском военном округе» не могут не понимать, что вопросов к деятельности миротворческого контингента все больше, а обеспокоенность — все выше. Достаточно вспомнить и пропуск в Карабах по Лачинскому коридору персон, перед которыми никак поднимать шлагбаум не полагалось, и «уроки безопасности» российских миротворцев в местных школах, где выставлялся «флаг» сепаратистов…Уже в последние дни стало известно о том, что российская сторона строит дома в посёлке Дашбулаг, причём по согласованию и по заказу сепаратистов. Более того, несколько дней назад ереванский «Спутник» отрапортовал о переселении в Карабах аж 70 новых семей.

Понятно, что в самой Армении сейчас идет нешуточное внутриполитическое соперничество, что после выборов страсти не успокоились, и что свои страсти бушуют и в Ханкенди, где сторонники карабахского клана открыто бросили вызов Араику Арутюняну. Так что вполне вероятно, что за нынешней провокацией стоит тот же Виталий Баласанян, «секретарь совета безопасности» у сепаратистов и очевидный сторонник Роберта Кочаряна. Более того, все происходит накануне переговоров Пашиняна и Путина в Москве, а устраивать провокации накануне важных дипломатических событий — старая тактика Еревана. Но все эти разговоры не снимают ответственности с миротворцев. А вооруженный инцидент у села Алиагалы и ранение азербайджанского военнослужащего выводит ситуацию уже на другой, куда более опасный уровень. Потому как уже не получится не озвучить вопрос: а кто, собственно, стрелял? Если единственные вооруженные люди, кто может находиться в этой части Карабаха —это российские миротворцы? Выходит, что главное свое обязательство — о полном разоружении армянских бандформирований — российская сторона не выполнила. И выполнять не собирается.

Можно, конечно, и здесь придумать какое-то относительно удобоваримое объяснение типа «не уследили», «горы, лес, сложный рельеф» и т.д. и т.п. Но, во-первых, цифра в 1960 человек личного состава миротворческого контингента была названа именно с учетом тех задач, которые им придется выполнять. А во-вторых, и «в-главных», если бы то же командование миротворческих сил объявило о начале расследования, пообещало разобраться и пресечь провокации — тогда ещё можно было бы согласиться с «недоглядели». Но если в пресс-релизе о нарушении прекращения огня нет ни слова, притом что об инциденте был проинформирован Мониторинговый центр — это не «недоглядели». Это «прикрывают». Или «крышуют». Когда уже никак не получится не вспомнить и показания армянских «лесных зинворов», которых, по их словам, уже после вступления в силу прекращения огня российские миротворцы беспрепятственно пропустили на азербайджанскую сторону через линию своих постов — хотя вряд ли всерьёз полагали, что направляются они погулять по лесам Ходжавенда и поиграть в снежки. Не говоря о том, что в двадцатых числах ноября армянские призывники вообще не могли проехать через Лачинский коридор.

И все это вместе взятое наталкивает на неприятный вывод: российские миротворцы, подберем самый мягкий эпитет, своих обязательств не выполняют.

А вот тут уже лучше держать в голове: ни один политический «кредит доверия» не является неограниченным. И каждый подобный инцидент даёт азербайджанской стороне полное право поставить вопрос о досрочном прекращении мандата миротворцев, которые, судя по всему, оказались просто не в состоянии сделать так, чтобы на линии соприкосновения не стреляли. И тем более становится актуальным вопрос антитеррористической «зачистки» в Карабахе. Просто потому, что градус провокаций армянской стороны растёт, а должной реакции на них миротворческого контингента, к сожалению, не заметно.

Нурани, обозреватель

Minval.az