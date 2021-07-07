В Тбилиси прошел первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Динамо» и «Нефтчи».

Победу одержали гости со счетом 2:1.

Голы у «Нефтчи» забили Алескеров и Махмудов. У «Динамо» отличился Марушич.

Minval.az