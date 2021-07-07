В Тбилиси прошел первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Динамо» и «Нефтчи».
Победу одержали гости со счетом 2:1.
Голы у «Нефтчи» забили Алескеров и Махмудов. У «Динамо» отличился Марушич.
В Тбилиси прошел первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между местным «Динамо» и «Нефтчи».
Победу одержали гости со счетом 2:1.
Голы у «Нефтчи» забили Алескеров и Махмудов. У «Динамо» отличился Марушич.
Дата: 2021/07/07 22:15
Раздел: Азербайджан, Спорт
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Об этом говорится в сообщении Минобороны России
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