Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поблагодарил оргкомитет бакинских матчей ЕВРО-2020 по футболу за организацию четырех матчей турнира, говорится в сообщении АФФА.

УЕФА направил в АФФА благодарственное письмо, в котором поблагодарил оргкомитет бакинских матчей за высокий уровень проведения матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу, перенесенного на этот год из-за пандемии коронавируса. В частности, в письме от имени гендиректора департамента по мероприятиям УЕФА Мартина Каллена говорится, что проведенные бакинские матчи стали невероятным успехом организаторов.

«Поздравляем с высоким уровнем организации четырех матчей, это невероятный успех. Последние несколько недель были очень напряженными для всех участников. Спасибо вам за работу над проектом ЕВРО-2020. Вы продемонстрировали, что можно достичь, если целеустремленные и мотивированные люди будут работать вместе, как одна команда, имея общие цели и амбиции», — говорится в письме.

«Я был очень впечатлен атмосферой в коллективе и высокими стандартами профессионализма. Даже на фоне неопределенности, возникшей из-за COVID-19, ваша решимость провести матчи ЕВРО-2020 была очевидна. Вы всегда можете помнить об этом и гордиться этим многие годы. За это время вы стали неотъемлемой частью более широкой европейской семьи УЕФА. Надеюсь, что вам понравилось работать над этим проектом. От имени УЕФА и себя лично желаю вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях», — добавил Каллен.

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