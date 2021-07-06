

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по выплате материальной помощи в связи с ущербом, нанесенным имуществу гражданского населения в результате начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии ВС Армении против территории Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, с целью выплаты материальной помощи в связи с ущербом, нанесенным имуществу гражданского населения в результате начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии ВС Армении против территории Азербайджанской Республики, из резервного фонда президента Минфину выделено 5 200 000 манатов.

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