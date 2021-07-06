

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по восстановлению объектов, пострадавших в результате начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии ВС Армении против территории Азербайджанской Республики, и осуществлению ремонтно-строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, для этой цели Государственному комитету градостроительства и архитектуры Азербайджана из госбюджета выделено 30 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.

Minval.az