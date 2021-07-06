Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели широкомасштабные операции по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их онлайн-продажей в социальных сетях.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления на территории Баку против лиц, продающих наркотики онлайн, были задержаны ранее судимый житель столицы Абдул Чопуров, занимавшийся продажей запрещенных к продаже таблеток с психотропным составом житель столицы Анар Мамедов, двое подозреваемых в продаже наркотиков – жители столицы Александр Нагорный и Сархан Дашдемирли, неоднократно судимые Вадим Шафиев и Марахим Шахбазов.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками с целью борьбы с лицами, осуществляющими онлайн-продажу наркотиков, сначала был задержан гражданин Ильгар Байрамов. В ходе оперативных мероприятий был задержан житель столицы Самир Агаев, который продал Ильгару Байрамову наркотики онлайн. В ходе расследования выяснилось, что эти лица, открыв различные страницы в социальных сетях, организовали онлайн-продажу наркотических средств и таблеток с психотропными веществами, в основном среди молодежи.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления в Сабунчинском районе, был задержан гражданин Раиб Гусейнов.

В целом, в ходе последних операций сотрудниками Главного управления было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 30 килограммов наркотических веществ — героина, метамфетамина («стекло»), кокаина, «бонсая», в том числе 4778 таблеток «Экстази», «Прегабалина», «Метадона» и «Трамадола» с психотропным содержимым.

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