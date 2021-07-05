

В рамках плановых занятий по боевой подготовке минометные расчеты подразделений российского миротворческого контингента в Карабахе отработали ряд учебных задач в соответствии с программой подготовке миротворческих подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

На наблюдательном посту, в ходе практических действий военнослужащие совершенствовали навыки приведения миномётов в боевое и походное положение. Также артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчётов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам. Кроме того, миномётчики отработали ряд нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

«Боевая подготовка ежедневно проводится на база самого поста. Для этого у нас построена своя учебно-материальная база приказарменная, на которой возможно проводить огневую, инженерную, также топографическую подготовки» — сообщил командир наблюдательного поста Александр Белоусов.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, в том числе тактической, тактико-специальной, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 военнослужащих российского миротворческого контингента.

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