Вчера вечером в социальных сетях и на сайтах были размещены видео, на которых запечатлен пожар в Каспийском море, в связи с чем Министерство по чрезвычайным ситуациям незамедлительно начало соответствующие расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что на объектах по добыче нефти и газа, других промышленных и транспортных инфраструктур в море не произошло каких-либо чрезвычайных происшествий.

Сегодня ранним утром начались разведывательные полеты в Каспийском море с привлечением вертолета авиационного отряда министерства. В ходе полета был выявлен факт извержения грязевого вулкана на каменистом острове, примерно в 30 километрах от берега в направлении Сальянского района. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет опасности для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни человека», – отметили в МЧС.

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