В связи с возгоранием, зафиксированным вечером 4 июля на море, ни один промышленный объект SOCAR не пострадал. Все морские порты и промышленные объекты компании продолжают свою деятельность в нормальном режиме, сообщили Minval.az в Госнефтекомпании Азербайджана.

«Сотрудники SOCAR были направлены на место происшествия на корабле, чтобы выяснить причину пожара. На острове Дашлы, расположенном в море между поселком Алят и городом Нефтчала, примерно в 30 км от берега, наблюдалось естественное горение грязевого вулкана. Согласно наблюдениям, пламя затухает, поблизости нет никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленност. В результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, и раньше наблюдались выбросы метана и других горючих газов», – сообщили в компании.

Minval.az