Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расследует инцидент с флагом ЛГБТ-сообщества, который развернул один из датских болельщиков во время четвертьфинального матча ЕВРО-2020 в Баку, сообщает «Спутник» со ссылкой на AFP.

В субботу, 3 июля, на Бакинском олимпийском стадионе состоялся четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Дании и Чехии (2:1). В ходе матча один из датских болельщиков развернул радужный флаг, но спустя несколько минут местные стюарды отобрали «знамя» у гостя столицы.

В УЕФА отметили, что будут расследовать инцидент, произошедший в ходе прошедшей встречи.

«УЕФА никогда не давал указаний стюардам в Баку или на любом другом стадионе, конфисковывать радужные флаги. В настоящее время мы расследуем случившееся и, конечно же, свяжемся с делегатом УЕФА, сотрудником службы безопасности УЕФА и местными властями, чтобы прояснить ситуацию», — отметили в УЕФА.

В европейском футбольном союзе также отметили, что, по имеющейся у них информации, датский фанат, развернувший радужное полотно, находился в сильном алкогольном опьянении, а некоторые местные болельщики агрессивно на него реагировали. Отмечается также, что несмотря на то, что датский фанат был сильно пьян, местные стюарды позволили ему остаться на трибуне.

Заметим, что это не первый инцидент на ЕВРО-2020, связанный с ЛГБТ-сообществом. Ранее УЕФА отказал мэру Мюнхена в том, чтобы «осветить» «Альянц Арену» цветами радуги перед матчем Германии с Венгрией. Подобную акцию планировалось осуществить в отместку Венгрии, где на законодательном уровне запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Кроме того, ассоциация попросила спонсоров не демонстрировать рекламные баннеры с цветами радуги ЛГБТ-сообщества в Баку и Санкт-Петербурге, сославшись на соблюдение местного законодательства.

В УЕФА добавили, что радужный флаг — это символ, олицетворяющий основные ценности УЕФА, «продвигающий все, во что мы верим — более справедливое и эгалитарное общество, терпимое ко всем, и УЕФА позаботился о том, чтобы флаг был возвращен болельщику».

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