Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде приветствовала очередную договоренность по обмену удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией. Об этом А.Линде написала в «Twitter».

«Приветствую освобождение азербайджанской стороной 15 удерживаемых армян и предоставление Арменией карт минных полей. Одобряю посредничество России. Надеюсь, что создание большего доверия может открыть дорогу к стабильному урегулированию под покровительством сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отметила председатель ОБСЕ.

Minval.az