Союз архитекторов и градостроителей тюркского мира (TDMMB) предложил объявить город Шушу в Карабахском регионе Азербайджана культурной столицей всего Тюркского мира.

Инициативу озвучил глава TDMMB, заместитель министра окружающей среды и городского развития Турции Муджахит Демирташ.

«Данный шаг усилит репутацию азербайджанского города на международной арене, а также внесет вклад в закрепление победы в Карабахе», — сказал замминистра, слова которого приводит «Анадолу».

Демирташ подчеркнул, что TDMMB готово внести посильный вклад в процесс восстановления освобожденных от армянской оккупации районов Азербайджана.

По его словам, в 2022-ом году планируется организовать международный конкурс идей по реконструкции древних городов тюркского мира и подготовить 100-летний план инициатив в направлении развития Карабахского региона Азербайджана.

Minval.az