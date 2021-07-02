Сборная Чехии по футболу в Баку будет скучать без чешских болельщиков. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы.

В субботу, 3 июля, на Бакинском олимпийском стадионе состоится четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Дании и Чехии. Встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы отметил, что в Баку будет совершенно другая атмосфера, нежели в Будапеште.

«К сожалению, в Баку не будет чешских болельщиков и не будет той атмосферы, которая была в Будапеште. Будем скучать без наших болельщиков в Баку. У нас был длительный перелет, но мы его перенесли нормально. Нам предстоит очень важный матч, будем полностью сконцентрированы на игре», — сказал Шилгалы (цитата по «Спутнику»).

Специалист также отметил, что его подопечным будет непросто в Баку из-за жаркой погоды.

«В Будапеште тоже было тепло, но здесь еще более жаркая погода. По этой причине футболисты пьют много воды, витаминизируются. Мы прибыли в Баку в четверг, надеюсь, что этого времени хватит нашим футболистам, чтобы пройти акклиматизацию», — заметил Шилгалы.

Наставник чешской сборной отметил, что главным козырем сборной Дании является дух команды.

«В составе соперника нет ярких звезд, но очень много высококлассных игроков. Кроме того, главным оружием сборной Дании является высокий дух этой команды», — добавил он.

Капитан сборной Чехии по футболу Владимир Дарида также отметил, что в Баку очень жарко, и его партнерам придется пить много воды.

«Но наш соперник, сборная Дании, находится в таких же условиях, что и мы. Лично я готов играть, и если тренер примет решение выпустить меня на поле, выложусь на сто процентов», — сказал Дарида.

Minval.az