

«За последние 18 лет нейтрализовано более 22 тысяч преступных группировок и банд».

Об этом 2 июля на торжественной церемонии, посвященной выпуску 2020-2021 учебного года, в Полицейской академии МВД заявил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

По словам министра, было изъято около 17 тыс. единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, и количество совершенных с применением огнестрельного оружия противоправных действий значительно сократилось.

«Обеспечено раскрытие в среднем 84% преступлений, задержаны более 58 тыс. человк, находившихся в розыске, изъято из незаконного оборота около 13 тонн наркотических средств», — подчеркнул В.Эйвазов.

Он отметил, что количество преступлений на 100 тыс. человек населения в республике и сегодня значительно меньше, чем в большинстве стран мира.

Minval.az