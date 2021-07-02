Мужская сборная Азербайджана по боксу, продолжающая подготовку к Летним Олимпийским играм в Токио, завершила учебно-тренировочные сборы в Баку.

Заключительный этап подготовки состоится в Италии.

Команда в составе Тайфура Алиева (57 кг), Джавида Челябиева (63 кг), Лоренцо Сотомайора (69 кг), Альфонсо Домингеса (81 кг) и Мухаммеда Абдуллаева (+91 кг) сегодня отправится в итальянский Ассизи, где примет участие в международном учебно-тренировочном сборе, наряду с представителями 10 стран, среди которых Италия, Франция, Доминиканская Республика, Индия, Канада и другие.

Боксеры отработают физическую и тактическую подготовку. На заключительном этапе сборов запланировано проведение испытательных боев. Сборы в Италии продлятся до 18 июля, после чего наши спортсмены отправятся в Токио для участия в Олимпиаде, сообщается на сайте Федерации.

Minval.az