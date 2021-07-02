На совместных тактических учениях с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021», проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно-боевые задачи, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе учений был осуществлен выход подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку, проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и проведена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.

Minval.az