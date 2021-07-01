Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Дании и Чехии, который пройдет в Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Карасев назначен четвертым арбитром на четвертьфинальный матч сборных Дании и Чехии, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе в субботу, 3 июля, и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен голландец Бьорн Кейперс, лайнсменами будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба – Нидерланды). За систему VAR будут отвечать Пол ван Букел, Кевин Блом (оба – Нидерланды), Филиппо Мели и Массимилиано Иррати (оба — Италия).

Ранее Сергей Карасев на чемпионате Европы обслуживал матчи групповой стадии Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также встречу 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии (0:2). Кроме того, он был четвертым арбитром матча группового этапа Австрия — Северная Македония.

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