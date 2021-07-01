Успешно продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021»
В очередной день международных лётно-тактических учений «Анатолийский орёл – 2021», проходящих в турецком городе Конья, военные пилоты Военно-воздушных Сил Азербайджана (ВВС), уклоняясь от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили задачи по уничтожению его наземных целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Военные пилоты Азербайджана, продемонстрировав профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.