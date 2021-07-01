Азербайджанские наездники выступили перед британской публикой на традиционном Королевском Виндзорском конном шоу.

Наездники в национальной одежде исполнили сложные трюки.

Газета отмечает, что езда является давней и уважаемой традицией в Азербайджане, а страна является одной из первых регионов, где была приручена лошадь. Азербайджан известен в мире двумя породами лошадей: карабахскими и дильбазскими.

Карабахские скакуны и ранее выступали на Королевском Виндзорском конном шоу, на котором традиционно присутствует королева Великобритании Елизавета II.

Шоу продолжится 5 дней и завершится в субботу 4 июля, пишет Daily mail.

Ввиду коронавирусных ограничений количество зрителей было сокращено до 1 000.

Minval.az