Французская компания Alstom объявила о сдаче в эксплуатацию первых семи грузовых электровозов, произведенных для Азербайджанских железных дорог (ADY), говорится в сообщении, сообщает Report со ссылкой на заяление, размещнное на сайте компании.

Локомотивы Prima T8 AZ8A будут работать на главном грузовом транзитном пути, который недавно был заменен с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ переменного тока.

Первоначально локомотивы Prima T8 AZ8A будут курсировать по коридору Восток-Запад Шелкового пути Азербайджана, соединяющему основные порты Каспийского моря с границей Грузии. Затем они начнут работать по всей стране.

Prima T8 компании Alstom может буксировать до 9 000 тонн — это двухсекционный грузовой локомотив 25 тонн на ось.

Он имеет постоянную мощность 8,8 МВт и может двигаться со скоростью 120 км/ч.

Благодаря модульной конструкции локомотив требует минимального обслуживания и отличается надежностью и низкими затратами в течение жизненного цикла.

Эти грузовые локомотивы могут работать при температуре от -25 °C до 50 °C.

Управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Гийом Триттер сказал: «Благодаря своему стратегическому расположению, на перекрестке Шелкового пути, этот проект направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры всего региона. Наши локомотивы играют ключевую роль в увеличении грузоперевозок в Азербайджане, кроме того, они также способствуют достижению амбициозных целей страны по соединению соседних стран».

В августе прошлого года Alstom начала кампанию по валидации грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A на основной транзитной линии грузовых перевозок в Азербайджане.

В 2014 году ADY выбрала совместное предприятие Alstom EKZ для поставки 50 электровозов за 342,71 миллионов долларов США (288 миллионов евро).

В заказ вошли 40 тяжелых грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A и десять пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

Alstom утверждает, что за последние 20 лет она продала более 3 200 локомотивов Prima по всему миру.

Minval.az