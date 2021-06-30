30 июня состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета.

На заседании были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты определенные решения.

Сообщается, что с предложением повысить в стране розничные цены на природный газ в совет обратилась Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Согласно решению, 1200 кубометров в год будут рассчитываться по нынешнему тарифу — 10 гяпиков за кубометр. От 1200 до 2500 кубометров в год — по тарифу 20 гяпиков за кубометр. Выше 2500 в год — по 25 гяпиков за кубометр.

В сообщении отмечается, что это решение, которое вступает в силу с 1 июля, «не повлияет на стоимость электроэнергии».

Minval.az