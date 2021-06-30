Президент РФ Владимир Путин считает, что все стороны карабахского конфликта заинтересованы в сохранении мира как гарантии успешного развития этого региона.

«Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован, чтобы он развивался — ни Азербайджан, ни Армения, ни, тем более, жители Нагорного Карабаха», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

По его словам, именно сохранение мира в этом конфликтном регионе является гарантией благополучной жизни местного населения.

«Другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются», — отметил президент РФ.

«Жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно — это мы прекрасно понимаем», — цитирует его «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что «это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана».

По словам российского лидера, «проблем накопилось действительно много — существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры, связанные с размежеванием границы с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где госграницы по существу никогда и не было — только административная граница между союзными республиками».

«Мы сейчас находимся в процессе этой работы, создали специальную трехстороннюю группу — это Россия, Азербайджан и Армения, и сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. Думаю, что так и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями», — подчеркнул Путин.

Minval.az