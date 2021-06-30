«Азербайджан, восстанавливая свою территориальную целостность, неоднократно выражал решимость нормализовать отношения с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных границ на международном уровне границ».

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Он сказал, что для обеспечения долгосрочного мира и стабильности в регионе нет альтернативы установлению добрососедских отношений на этой основе: «Есть беспрецедентный шанс на установление таких отношений посредством последовательной реализации трехстороннего заявления, подписанного лидерами обеих сторон».

Министр отметил, что после освобождения от 30-летней оккупации государственной границы с Арменией в настоящее время Азербайджан строит инфраструктуру пограничного контроля вдоль государственной границы:

«Мы предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения в связи с делимитацией и демаркацией границы. Азербайджан ждет позитивной реакции Армении. В Армении ненависть к Азербайджану, сопровождаемая реваншистской риторикой, вызывает серьезную обеспокоенность. Антиазербайджанская ненавистническая речь, объединяющая правящих и оппозиционных политических деятелей Армении, ставит под угрозу хрупкий процесс нормализации. Армения, наконец, должна выполнить свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, а также трехстороннего заявления и предоставить карты минных полей, чтобы избежать еще больших человеческих страданий».

Minval.az