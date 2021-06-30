«Согласно Трехстороннему заявлению, с окончанием вооруженного конфликта Азербайджан вступил в фазу постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Продолжение деятельности по обеспечению мира, восстановления и реконструкции и возвращение вынужденных переселенцев в постконфликтный период является для страны абсолютным приоритетом».

Как сообщили в МИД, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 43-м заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Министр сообщил, что правительство Азербайджана приступило к практическим действиям по ликвидации последствий оккупации, продолжающейся десятилетиями и сопровождавшейся массовым уничтожением территорий. Мы ценим интерес стран-партнеров к поддержке наших усилий посредством инвестиций и технического сотрудничества».

Глава МИД отметил, что урегулирование конфликта также открывает новые перспективы для регионального сотрудничества, развития и прогресса:

«Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением Азербайджан-Россия-Армения от 11 января 2021 года, предусматривающим открытие коммуникаций в регионе. Реализация этих мер существенно изменит ландшафт важной части региона ОЧЭС — Южного Кавказа. Зангезурский коридор, новое связующее звено между Азербайджаном и Турцией, будет обслуживать существующие торговые и транспортные связи, а также соединит изолированный эксклав Нахчыван с Азербайджаном по прошествии почти тридцати лет».

Восстановление коммуникаций является беспроигрышной ситуацией для всего региона и увеличит важность более широкой географии Черного моря, отметил министр.

«Инициативы в области транспорта, связи и торговли дадут возможность воспользоваться преимуществами новых партнерских отношений и возможностей. Помимо усиления развития, усиление регионального сотрудничества может помочь создать экономические возможности в регионе, которые снизят риск военных вспышек и укрепят мир и стабильность».

Байрамов подчеркнул, Азербайджан ожидает, что международное сообщество, включая страны-члены ОЧЭС, приложит все усилия для реализации видения мира, безопасности и сотрудничества, созданного в результате окончания вооруженного конфликта.

Minval.az