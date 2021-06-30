В результате комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием «Хаш-хаш 2021» были обнаружены растения, содержащие наркотические вещества.

Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского районного отдела полиции и Службы государственной безопасности, на территории освобожденного от оккупации села Алиагалы было обнаружено и уничтожено 1 074 куста конопли весом 106 килограммов.

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