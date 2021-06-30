В этом году Международный комитет Красного Креста увеличил финансирование своей миссии в Нагорном Карабахе в пять раз до 50 млн евро. Об этом в интервью российского газете «Известия» заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер.

«У нас в данный момент бюджет примерно в четыре-пять раз больше, чем за все 27 лет до этого. Ранее наш бюджет составлял примерно 10–11 млн. долларов. А сейчас мы приближаемся к 50 млн долларов и значительно увеличили свое присутствие в регионе. Мы помогаем перемещенным лицам, помогаем людям, которые возвращаются. Не менее важной остается работа, связанная с посещением заключенных с обеих сторон и участием в восстановлении связей с их семьями. Если возникнет необходимость и представятся возможности, мы, вероятно, продолжим наращивать свое присутствие здесь, но более медленными темпами, потому что очень трудно получить финансирование для этих операций», — заявил П. Маурер.

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