Утвержден генеральный план города Агджабеди.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Генплан предусматривает развитие города на период до 2035 года, сообщает пресс-служба Кабмина.
Утвержден генеральный план города Агджабеди.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Генплан предусматривает развитие города на период до 2035 года, сообщает пресс-служба Кабмина.
Дата: 2021/06/29 20:49
Раздел: Азербайджан
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