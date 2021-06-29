«Для предотвращения загрязнения воздуха были приняты два основных направления», сказал начальник отдела экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде в ходе прямого эфира на передачи «Экспертный час».

Он отметил, что одно из них — это обновление автопарка, потому что по мере старения автомобиля негативное воздействие на окружающую среду усиливается: «Второй — это расширение использования экологически чистых автомобилей. Для этого необходимо их продвигать, обеспечивать доступность, использовать определенные инструменты, особенно экономические, чтобы сделать их более привлекательными, чем автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Экономические инструменты включают добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины».

По его словам, с 2019 года электромобили были освобождены от налога на добавленную стоимость при импорте: «Это положительный момент, но применение налога на добавленную стоимость с продаж снижает эффективность этой меры. С другой стороны, в некоторых случаях применяется дифференциация таможенных пошлин и акцизов. Есть необходимость увеличить ее объем, с целью увеличения доли экологически чистых автомобилей в автопарке нашей страны».

Minval.az