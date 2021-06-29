И не успели мы спокойно вздохнуть после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, появилась новая напасть, готовая на нас напасть.

Практически каждый день новостные ленты пестрят заголовками о новых штаммах коронавируса, мутирующих по всему миру и атакующих неожиданно.

Так, на днях было объявлено о новой мутации индийского штамма под названием Нипах, причиной происхождения которого стали летучие мыши (опять они!). Но мутация Нипах – новая и потому о поведении этого вируса – кроме факта, оно смертоноснее и гораздо опаснее, нежели все предыдущие и знакомые нам вирусы — нет более детальной и достоверной информации. И, кроме того, он еще не вышел за пределы зоны сдерживания.

Есть еще один штамм, заставивший весь ученый мир задуматься – штамм «дельта плюс», вырвавшийся в мир и представляющий высокий уровень опасности для жителей Земли. Ученые отмечают, что именно его появление и спровоцирует новую эпидемию, которая будет намного серьезнее эпидемии классической формы COVID-19, так как новый вирус более смертоносен и устойчив к современным вакцинам и методам лечения. Но, тем не менее, если человек дважды вакцинирован, есть надежда на то, что грозная «дельта плюс» пройдет мимо.

Отметим, что британский штамм так же мутировал, породив новый вирус, обнаруженный в Японии. Обнаруженный штамм обладает высокой вероятностью тяжелых осложнений и способен быстро распространяться, максимально поражая дыхательные пути намного тяжелее, нежели COVID-19.

Сотрудник Minval.az поговорил с профессором Адилем Гейбуллой, и спросил об опасности распространения новых штаммов на территории Азербайджана.

— На сегодняшний день существует несколько известных мутирующих вирусов: «британский», «южноафриканский», «бразильский» и «индийский». Насчет индийского вируса Нипах пока нет точной информации, но отвечу на вопрос о специфичности индийского штамма «дельта плюс». Она заключается в том, что штамм «дельта плюс» произошел в результате двойной мутации и приобрел новые качества, в корне изменилась его структура. «Дельта плюс» – это очередная мутация, и если этот штамм будет распространяться по миру, то наступит четвертая очень тяжелая волна, даже, скорее всего, это будет началом новой пандемии. А потому мы все — особенно сейчас, когда отменены жесткие карантинные правила, ни в коем случае не должны расслабляться, и обязаны соблюдать меры безопасности. И обязательно вакцинироваться, так как в обществе должен выработаться коллективный иммунитет, о котором я уже много раз говорил. Если сейчас ситуацию пустить на самотек, то эпидемиологическая обстановка ухудшится и снова будет объявлен карантин, причем, гораздо более жесткий, нежели предыдущий – начиная с закрытий границ и заканчивая внутриобщественными мерами и максимального сокращения человеческих контактов.

В Азербайджане эпидемиологическая обстановка намного лучше, и это связано с тем, что переболевшие граждане получили иммунитет, и почти 3 миллиона человек в стране прошли вакцинацию. Но опять же повторяю – расслабляться не стоит, так как ВОЗ официально еще не объявила об официальном снятии карантинного режима по всему миру.

4 действующих вакцины внесены в реестр ВОЗ, и они являются более современными с точки зрения безопасности. Они эффективны против дельта-штамма. Но все зависит от контагиозности – чем она выше, тем быстрее распространяется штамм. А «дельта плюс» контагиозен, и потому контакты между людьми должны быть ограничены. Азербайджан является частью глобализированного мира и потому не исключен факт, что эта зараза доберется до наших границ, так как факты заболевания дельта-штаммом уже выявлены и в России, и в Турции, и в Грузии. А потому я снова и снова продолжаю настаивать на коллективной вакцинации, так как привившиеся против ковида перенесут атаку дельта-штамма намного легче. Кроме того, ВОЗ отмечает факт ухудшения обстановки во всем мире в грядущие месяцы, поэтому мы должны быть очень осторожными.

Яна Мадатова

Minval.az