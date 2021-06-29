Личным составом подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжаются работы по уничтожению взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.

«Взрывоопасные предметы, обнаруженные группой разминирования, относящиеся к первой категории опасности после транспортировки на полигон уничтожения — уничтожаются взрывным способом», — сообщил военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования Владислав Кельзин.

Ежедневно на специальном полигоне «Баллыджа» российскими военнослужащими уничтожается около 30 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2148 гектаров территории, более 657 километров дорог, проведена проверка саперами 1892 зданий. Обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

К работам по утилизации ВОП ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования.

Minval.az