Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, стороны обсудили возвращение беженцев в Нагорный Карабах, передает ТАСС.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике положения беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии COVID-19, а также различным аспектам взаимодействия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с нашей страной, — говорится в сообщении МИД РФ. — Рассмотрены вопросы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта».

Министр обратил внимание представителя ООН на то, что необходимо активизировать усилия международного сообщества по возвращению на родину сирийских беженцев, которые могли бы внести значительный вклад в постконфликтное восстановление страны. Также глава российского дипведомства выразил озабоченность феноменом безгражданства в странах Прибалтики.

«Обсуждалась деятельность УВКБ по реализации проектов, нацеленных на оказание помощи беженцам и ВПЛ, которым пришлось покинуть свои дома в результате внутреннего вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, — резюмировали в дипведомстве. — Гранди позитивно оценил активную роль России в поиске решений мировых проблем вынужденной миграции, а также принимаемые в нашей стране меры по урегулированию правового положения беженцев и соискателей убежища».

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