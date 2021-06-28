

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил своим новым региональным руководителем по Кыргызыстану, Таджикистану и Туркменистану Айтен Рустамову, говорится в сообщении банка.

Она приступит к исполнению обязанностей 1 сентября. На посту регионального главы ЕБРР Рустамова сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.

Рустамова работает в Центральной Азии последние 4 года.

«Я буду тесно сотрудничать с партнерами во всех странах для продвижения «зеленых», инклюзивных, цифровых и изменяющих жизнь проектов, которые помогут сделать все эти экономики более устойчивыми», — прокомментировала она свое назначение.

Рустамова, гражданка Азербайджана, присоединилась к ЕБРР в 2001 году, занимала различные должности в бакинском офисе банка. В 2017 году она стала главой подразделения ЕБРР в Таджикистане, передает «Интерфакс».

Европейский банк реконструкции и развития к настоящему времени инвестировал 738 млн евро в 198 проектов в Кыргызыстане, 765 млн евро в 144 проекта в экономике Таджикистана и 290 млн евро в 85 проектов в Туркменистане.

Minval.az