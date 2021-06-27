

Первый контейнерный поезд, отправленный из Финляндия в индийский порт Нава-Шева, прибыл Азербайджан.

Поезд, состоящиq из 32-х сорокофутовых контейнеров, доставит в Индию груз из бумажных изделий. Операторами данного проекта являются AO RJD Logistics, ООО ADY Container LLC и Tarkib Trans Co, сообщили в дочерней компании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» – ООО ADY Container.

Данный пилотный проект реализован в результате тесного сотрудничества между соответствующими железнодорожными операторами стран-участниц Международного транспортного коридора «Север – Юг».

Ожидается, что движение маршрутных поездов по коридору будет регулярным.

Minval.az