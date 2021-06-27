Минобороны Турции обнародовало видеокадры совместных с ВВС Азербайджана учений «Анатолийский орел-2021».
Дата: 2021/06/27 16:15
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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