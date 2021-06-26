26 июня президент Ильхам Алиев встретился во дворце «Гюлистан» с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

Minval.az публикует полный текст выступления главы государства.

— Дорогие военнослужащие.

Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанской народ с Днем Вооруженных сил. Прошу перед началом нашей встречи почтить минутой молчания светлую память отважных шехидов, погибших в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Садитесь.

Мы отомстили за наших шехидов на полях сражений. Я неоднакратно говорил, что кровь наших шехидов не останется на земле. Так оно и случилось. Вторая Карабахская война завершилась полной Победой Азербайджана.

26 июня – День Вооруженных сил. Каждый год мы торжественно отмечали эту дату. Проводились различные мероприятия. Каждый год 26 июня на встречах с военнослужащими я говорил, что настанет день, когда мы вернемся на родные земли, восстановим территориальную целостность. Я говорил, что если это не представится возможным путем переговоров, то мы решим вопрос военным путем. Так и случилось. Многолетние переговоры оказались безрезультатными, и Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право на поле боя.

Каждый год, отмечая этот праздник, мы давали себе слово любой ценой освободить родные земли от захватчиков. Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель. Это – историческое достижение. В многовековой истории азербайджанского народа не было настолько яркой Победы. Мобилизовав все силы, мы нанесли врагу сокрушительные удары, одержали Победу, восстановили историческую справедливость и территориальную целостность страны.

Мы готовились для того, чтобы приблизить этот день. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что мы должны постоянно приближать этот день и приближали. Увидев, что нормы и принципы международного права в мире грубо нарушаются, что постановления и резолюции ведущих международных организаций игнорируются, что захватническая Армения становится все более необузданной, не желает покинуть наши земли, то, конечно, мы должны были готовиться еще более серьезно. Эта подготовка должна была быть всесторонней. Мы подходили к этой работе и определяли ее в рамках единой концепции.

Конечно, Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией. Одновременно это привело к большому гуманитарному бедствию, так как в то время население Азербайджана составляло восемь миллионов, из которых один миллион вынужден был жить в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Наша экономика, можно сказать, полностью была развалена, промышленный потенциал уничтожен, об экономическом развитии не было и речи. Это большое гуманитарное бедствие, конечно, поставило нашу страну на край пропасти.

В те дни азербайджанский народ, проявив мудрость, обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. После его прихода к власти дела в Азербайджане пошли в позитивном направлении. В том числе были предприняты основательные шаги, проведены реформы в области армейского строительства, именно в те годы началось строительство регулярной армии.

Хочу еще раз сказать, что наша подготовка должны была быть всесторонней, так как нам необходимо было добиться успеха, в первую очередь в международной плоскости и мы добились этого. В последние годы ведущие международные организации приняли постановления и резолюции, поддерживающие нашу позицию. До войны я неоднократно высказывался по этому поводу, стараясь довести до граждан мысль о том, что это – один из основных факторов для урегулирования конфликта, так как нам следовало доказать, что международное право на нашей стороне. Мы должны были доказать, что Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. Почему необходимо было доказать это? Потому, что Армения и ее зарубежные покровители, армянское лобби, рисовали совершенно искаженную картину, связанную с ситуацией. К сожалению, проармянские силы, зарубежные покровители Армении пытались превратить эту фальшивую реальность в правду. Наши же возможности были крайне ограничены. Поэтому стоявшая перед нами важнейшая задача заключалась в доведении до мировой общественности реальной ситуации в международной плоскости, в принятии постановлений влиятельных международных организаций. Так оно и случилось. Ведущие международные организации – ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, даже всегда отличающийся несправедливым отношением к нам Европейский парламент, Совет Европы вынуждены были принять постановления и резолюции, отражающие реальность, отвечающие нашим интересам. Это была международная сторона вопроса.

Кроме того, нам необходимо было упрочить наши связи в двустороннем формате. Посмотрите, насколько увеличилось число наших друзей в последние годы. Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет, Вторая Карабахская война еще раз подтвердила это. Армения, можно сказать, находилась в полностью изолированном положении. Я не говорю сейчас о выступлениях, заявлениях некоторых проармянских внешних кругов. Но в результате нашей неутомимой деятельности в целом, в мире уже сложилось совершенно конкретное и отражающее правду представление о войне. В том числе нашу силу приумножили отношения, построенные нами в двустороннем формате со многими странами на основе равноправия и взаимных интересов. Братские страны во главе с Турцией, Пакистан и Афганистан, а также Организация исламского сотрудничества и другие страны с первых часов войны оказали нам поддержку. Это наглядно свидетельствует о том, какая у нас мощная международная поддержка. А кто поддержал Армению? Нам хорошо известно об этом, было бы неуместно называть эти страны на сегодняшней церемонии. Но что изменили эти заявления? Ничего, так как мы руководствуемся международным правом, справедливостью и силой.

Я неоднократно говорил, что нормы международного права не действуют. Неоднократно говорил, что крупные государства исполняют выгодные и не исполняют невыгодные для них решения. В противном случае принятые Советом Безопасности ООН резолюции, требующие безотлагательного вывода армянских вооруженных сил с наших земель не остались бы на бумаге в течение 30 лет. Мы убедились в том, что нормы международного права, как будто написаны для небольших стран, не очень сильных стран среднего уровня. Крупные страны могут игнорировать это, и нет никакого механизма исполнения. Конечно, силовой фактор вышел на первый план. За несколько лет до войны я открыто говорил об этом в своих выступлениях: мы должны накопить силу, данный вопрос будет решен за счет силы.

Параллельно с этим нам следовало накопить экономическую силу. Могу сказать, что данный фактор сыграл ведущую роль в нашей подготовке, так как мы отчетливо осознавали, что без экономической независимости не сможем добиться поставленной цели. Мы хорошо помним начало 1990-х годов. У нас не было средств, казна опустела, инфляция находилась на уровне тысячи процентов, царили массовая безработица и нищета, мы были экономически в зависимом положении. Поэтому достижение экономической независимости являлось одной из важнейших моих задач как Президента, и вот уже много лет, как мы обеспечили это. Сегодня мы ни от кого не зависимы. Сегодня Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мире по экономическим показателям. Достаточно сказать, что сегодня в развитых странах внешний долг превышает валовой внутренний продукт этих стран. В Азербайджане же внешний долг не составляет даже 20 процентов валового внутреннего продукта. Кроме того, наши валютные резервы в 6 раз превышают внешний долг. Поэтому достижение экономической независимости, причем в сложной геополитической обстановке в период, когда у нас не было особо крупного финансового ресурса, требовало настоящего политического мастерства и дальновидности, и мы добились этого. Вот уже много лет Азербайджан ни от кого не зависит. Напротив, он сам оказывает помощь, Азербайджан является страной донором, в период пандемии он оказал помощь более 30 странам, это – дружественные нам страны. Они тоже, в свою очередь, поддерживают нас.

Должен также сказать, что в период войны некоторые страны, члены Совета Безопасности ООН выдвинули в Совете Безопасности ООН некоторые инициативы, направленные против нас, эти инициативы могли иметь крайне негативные последствия. Это стало еще одним, очередным проявлением несправедливости против Азербайджана, так как мы сражались на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Наше дело было правым. Несмотря на это, проармянские круги и страны пытались принять против нас резолюцию, совершенно не отражающую реальности. Кто защитил нас? Страны-участницы Движения неприсоединения, представленные в Совете Безопасности ООН. Они защитили нас, и мы благодарны им. Именно благодаря их усилиям антиазербайджанское заявление не было принято. За счет чего мы добились этого?! Конечно, за счет дипломатии, политических связей и экономических возможностей. В последние годы мы оказали и продолжаем оказывать помощь многим странам. Конечно, это навсегда останется в памяти этих стран. В нужный для нас момент мы увидели эту поддержку, и это помогло нам. Поэтому наряду с подготовкой в международной плоскости, шла подготовка и в экономической сфере. Естественно, многосторонняя подготовка проводилась и в военной сфере. Оснащение нашей армии оружием и боеприпасами, — мы добились этого, — а с другой, победа во Второй Карабахской войне продемонстрировали наши возможности всему миру. Как мне сообщили сегодня, в некоторых ведущих западных органах печати, аналитических журналах выдвинута такая мысль, что если бы нам противостояла даже ведущая страна мира, то и у нее не было бы никаких шансов перед нами. То есть, это свидетельствует о том, что сегодня азербайджанская армия входит в число сильных в мировом масштабе. Я неоднократно говорил, как в ходе встреч с военнослужащими, так и на других мероприятиях, что сегодня мы создали настолько мощную армию, что можем решить любую задачу. Так что оснащение нашей армии современной техникой, регулярное проведение учений, усиление боевого потенциала армии, создание военной промышленности и сокращение в определенной степени зависимости от импорта – все это являлось составной частью целенаправленно проводимой нами политики.

Подготовка шла и во всех остальных сферах. Наши технические возможности в значительной степени возросли, и во Второй Карабахской войне мы еще раз продемонстрировали это. Показали, что любой вопрос может найти решение. Мы мобилизовали имеющуюся у нас технику, и сегодня, в поствоенный период используем эти возможности.

В настоящее время мы приступили к большой созидательной работе. Посмотрите, после войны прошло всего 7 месяцев, а сколько мы сделали. Не проведи мы такую подготовку, не смогли бы сделать это. Сколько бы у тебя ни было средств, если нет технических возможностей, кадрового потенциала, своевременно не реализованы инфраструктурные проекты, то не сможешь сделать даже сотой части всего этого. Сегодня проводятся невиданные восстановительные работы. За счет чего? Именно за счет подготовки. Поэтому мы создали сильное государство, в последние годы я неоднократно говорил, и вот жизнь подтвердила мои слова о том, что сегодняшний Азербайджан на протяжении всей истории является самым могущественным Азербайджаном, в своей многовековой истории Азербайджан никогда еще не был так силен как сегодня.

Основным фактором в проведении нашей подготовительной работы явилось единство народа и власти. Так как наша политика поддерживается народом, она пользуется большим доверием. Война и ее результаты еще раз убедили азербайджанский народ в том, что эту веру нам даровал азербайджанский народ, так как мы выполнили все, о чем говорили. Именно это мы имели в виду, когда говорили, что «мы знаем, что, когда и как делать?».

Мы предоставили Армении шанс, и наше участие в переговорах – я неоднократно говорил об этом – могло стать самой большой уступкой с нашей стороны. В вопросах территориальной целостности ни о каких уступках не могло быть и речи, эта позиция известна. Я неоднократно доводил до азербайджанского народа, что территориальная целостность Азербайджана не является и никогда не будет темой переговоров. Нагорный Карабах – азербайджанская земля, мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность и эта позиция получала поддержку народа, так как иного варианта быть не могло. Наше участие в переговорах, предоставляло Армении шанс, чтобы данный вопрос нашел разрешение без кровопролития. Но Армения, видимо, интерпретировала это иначе. Возможно, считала, что мы колеблемся. Возможно, думала, что мы не станем восстанавливать нашу территориальную целостность. А, может, полагала, что мы смиримся с этой ситуацией. Хотя я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой ситуацией, любой ценой восстановим нашу территориальную целостность.

Могу сказать, что лицемерная позиция, занимаемая Арменией в переговорном процессе, уже надоела и посредникам, так как Армения и ее руководство пытались обмануть и международных посредников. Ставила такие условия, которые заведомо были неприемлемы. Я говорил, что мы никогда не позволим, чтобы на нашей исторической земле было создано второе армянское государство. Первое армянское государство создано на нашей исторической земле. Об этом сегодня знает весь мир, знают историки. Я говорил, что если кто-то хочет создать для армян второе государство, то пусть создает его на своей территории, а не на территории Азербайджана. Эта позиция опиралась на историческую справедливость, мы заявляли об этом и предоставляли Армении шанс. Но они не воспользовались этим шансом.

Апрельские бои 2016 года явились сильным ударом по ним. Правда, после этого они пытались заявить, что, якобы одержали победу в Апрельских боях. Я же в то время спрашивал, если мы находимся в вырытых ими окопах, заняли захваченные ими высоты, то как это возможно, что они победили. То есть, это было проявлением очередной лжи. Кроме того, после Апрельских боев министр обороны Армении с позором был снят с должности. Многие генералы были сняты. Если они победили, то почему эти люди были сняты с занимаемых должностей? После Апрельских боев мы восстановили село Джоджуг Марджанлы, ставшее первым проявлением «Большого возвращения». Во время открытия построенной в селе Джоджуг Марджанлы аналога Шушинской мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим в Шуше вот эту мечеть Говхар ага.

Апрельские бои не стали для Армении уроком. Спустя два года после этого мы в результате Нахчыванской операции заняли обширную территорию и еще раз продемонстрировали свою силу и профессионализм. И это не послужило уроком. Наконец, Вторая Карабахская война стала таким уроком, что они навсегда запомнят его. Вторая Карабахская война – наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель. Настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции. Несмотря на то, что во время войны в своих выступлениях и интервью, я неоднократно говорил, что мы готовы остановиться, что, как Президент, я заявляю: пусть руководитель Армении лично предоставит нам дату вывода армянских воинских формирований с наших земель, пусть назовет нам эту дату, и мы остановим войну. Но армянская сторона вновь упустила этот шанс. В результате войны армянская армия уничтожена. Я озвучивал эти цифры, вы хорошо знаете. Вы уничтожили армянскую армию, ее нет – уничтожены или же взяты в качестве трофея 336 танков. Уничтожены восемь установок С 300, другие их установки противовоздушной обороны, артиллерийские установки. То есть, армянской армии нет. Во время войны – это тоже уже не секрет, — посредники говорили Армении, что нужно остановить, мол, назовите Азербайджану дату. Но они отказались и от этого. После того, как мы освободили от захватчиков Шушу, они вынуждены были в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции.

Мы проявили твердую волю, смелость, национальный дух и добились поставленной цели. Еще раз хочу сказать, что Вторая Карабахская война, как славная история, славная Победа, навечно золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Отныне Азербайджан будет жить как страна-победительница, а Армения – как страна, потерпевшая поражение.

Могу сказать, что Вторая Карабахская война была неизбежна. Об этом знал каждый. Знали и азербайджанская общественность, и международные посредники, и мы. Просто были надежды, что у руководства Армении проявится хотя бы инстинкт самосохранения, и они по доброй воле покинут наши земли. Если бы это случилось, то не было необходимости в войне. Мы не хотели и сегодня не хотим войны. Считаю, что для сведения риска войны до нуля в нашем регионе, на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому. Нам не нужна война. Мы добились поставленной цели, и сейчас для нас началась новая эра – эра созидания, восстановления наших земель.

Но это должно послужить уроком для Армении, так как им, наконец, следует понять, что вражда против нас очень дорого обошлась им. Чего они добились? Ничего. Посмотрите, за 30 лет не смогли создать независимого государства. Сегодня Армения не может считаться независимым государством. Какая тут может быть независимость, если она полностью зависима от внешних кругов. Полностью зависима от внешней военной помощи. Полностью зависит от поступающих извне политических заказов. У них было 30 лет, почему они не смогли построить независимую страну? Из-за оккупации. Именно оккупация поставила их в такое положение. Вражда, ненависть к азербайджанскому народу довела их до этого, и справедливость восторжествовала. Порой каждый из нас в различных ситуациях думает, что справедливости нет, почему она не торжествует. Просто, надо набраться терпения. Дожидаться нужного времени, необходимо каждый день стремиться к достижению поставленной цели. Каждый день мы приближали эту дату. Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте. Ежедневно. Каждый день я думал о том, что еще необходимо предпринять, чтобы одержать Победу, освободить наши земли. И мы продемонстрировали это.

Сейчас все зависит от Армении. Какими будут их поведение и отношение к региональным вопросам. В любом случае, мы и без Армении смогли добиться желаемого в регионе. Проложили все коммуникации, энергетические маршруты, железные дороги, реализовали вместе с другими соседями все транспортные проекты. Если Армения желает присоединиться к данному процессу, то должна еще спросить у соседей.

Она должна знать, что мы ничего не забыли. Мы не можем забыть это. Мы не можем забыть наших шехидов. Не можем забыть жертв Ходжалы, разрушенные города. Как мы можем забыть разрытые могилы, оскверненные мечети? Мы никогда не должны забывать. Азербайджанский народ всегда должен хранить это в своей памяти. Но это не означает, что нам необходимо жить сейчас чувством мести. Руководство Армении, ее военно-политические и религиозные деятели построили свою идеологию, свою политику на необоснованных притязаниях. Поэтому после Второй Карабахской войны они направляют сегодня эту вражду друг против друга внутри страны. Посмотрите, какие грязные процессы происходят на информационном пространстве Армении. Как оскорбляют друг друга, угрожают. Почему? Потому, что они веками воспитывали молодое поколение в духе вражды. Посеяли семена вражды, ненависти, что и привело к их краху. Поэтому мы ничего не забудем.

Но кровь шехидов Первой и Второй Карабахских войн не осталась на земле, мы отомстили на поле битвы. Вместе с тем, Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет преумножать свое могущество. В том числе возрастет наша военная мощь. После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений, техники, техники на основе современных технологий. Утверждены структурные реформы наших Вооруженных сил. Могу сказать, что будет расширен численный состав наших Вооруженных сил, армии. Конечно, правильно проанализировав итоги и ход Второй Карабахской войны, мы преумножим нашу военную мощь. Армения же, если не откажется от враждебной политики против нас, то не сможет восстановить не только военную силу, не только разгромленную, уничтоженную армию, она будет иметь крайне ограниченные возможности и для восстановления экономической активности.

Единственный путь для развития Армении — это налаживание нормальных отношений с соседями и отказ от территориальных притязаний, неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах», так как территориальной единицы под названием Нагорный Карабах нет, понятия нагорно-карабахский конфликт нет. Я неоднократно говорил об этом, хочу еще раз сказать, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Армения тоже должна принять это именно так и провести работу по установлению границ с нами. Необходимо создать рабочую группу по делимитации. Должна идти работа по подготовке к мирному договору. Мы заявляем об этом. Мы являемся страной победительницей. Мы уничтожили Армению, вы хорошо знаете, в каких сложных условиях. На протяжении 30 лет они построили, шесть оборонительных линий, укрепления. Природный рельеф этого региона был очень благоприятен для них. Мы освободили эти земли ценой жизни и крови, героизма наших отважных сынов. Наша молодежь, солдаты, офицеры шли на смерть. Каждый говорил: умрем, но не повернем назад. В таких сложных условиях мы одержали Победу. Поэтому Армении необходимо полностью осознать, что мы можем выполнить любую военную задачу, и никто не сможет остановить нас. Они должны знать, что железный кулак остается на месте.

Дорогие военнослужащие, мне очень приятно встретиться с вами в этот замечательный праздничный день. День Вооруженных сил мы отмечаем как Победоносная армия, как героический народ. Слава Азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!

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