Во время Шушинской операции все виды азербайджанских войск продемонстрировали свой профессионализм, рассказал министр обороны Закир Гасанов в интервью телеканулу Real TV.

По его словам, президент Ильхам Алиев поручил, что при планировании и проведении операций необходимо учитывать, что Шуша является центром азербайджанской культуры, по этой причине армия не могла использовать там артиллерию.

«Это осложняло проведение операции. Кроме того, погода была облачной. Поэтому в ходе Шушинской операции не было возможности использовать беспилотники, что также создавало сложности для проведения разведки. То есть артиллерия применялась во время операций вокруг города Шуша. Но по самому городу и историческим объектам артиллерийские удары не наносились. Особо хотел бы подчеркнуть, что инженерные войска за короткое время построили дорогу. Это стало шоком для армян. Они ожидали наше наступление на Шушу в другом направлении и сосредоточили свои силы в другом месте», — подчеркнул министр.

При этом Гасанов отметил, что армянские войска вокруг города были разгромлены артиллерией.

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