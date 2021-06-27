С государственной границы Азербайджана и Армении опять приходят тревожные новости. Днем 24 июня армянские вооруженные силы со стороны села Айгедзор Бердского района открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района. Убитых и раненых нет. Но…

Дело не только в том, что Ереван всячески нагнетает напряженность вокруг процесса делимитации и демаркации границ. Важно другое: инцидент в Товузе произошел как раз на фоне активизации «большой дипломатии» в постконфликтном урегулировании. Вспомним: 23 июня прошли телефонные переговоры президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. Обсуждали реализацию договоренностей от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также разблокирование коммуникаций. На следующий день, 24 июня, Путин поговорил с Николом Пашиняном — тоже обсуждался Карабах и реализация договоренностей от 10 ноября и 11 января. В тот же день Карабах с Владимиром Путиным обсуждал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Такой взлет дипломатической активности более чем понятен. В Армении завершены парламентские выборы, Никол Пашинян и его сторонники из «Гражданского договора» получили устойчивое большинство в парламенте и будут формировать собственное, а не коалиционное правительство, словом, уже можно заканчивать «выборный тайм-аут» и возвращаться к выполнению ноябрьских и январских договоренностей.

Но как тогда объяснить «беспокоящий огонь по большой дипломатии», который имел место в Товузе? Тем более что ссылки на «предвыборные страсти» по понятным причинам уже не работают? Пашинян просто не контролирует в достаточной степени своих «силовиков»? Или…намеренно ведет игру на обострение?

В самом деле, нынешняя активизация большой дипломатии не обещает Николу Пашиняну ничего хорошего. Обсуждается на переговорах не «статус Карабаха», этот вопрос закрыт, а разблокирование коммуникаций, то есть открытие Зангезурского коридора, о чем в Ереване не желают и слышать. Более того, на повестке дня вопрос делимитации границ и подписания соглашения о границе, а это означает признание Арменией принадлежности Карабаха Азербайджану. Всего этого Пашиняну очень не хочется. А вот дипломатических способов изменить ситуацию в свою пользу не просматривается. Остается только пытаться сорвать «невыгодные» политические процессы при помощи «пиф-пафа». Тем более что это традиционный для Еревана ход — устраивать вооруженные провокации, когда дипломатическое давление на Ереван усиливается, а переговорный процесс не обещает ни подарков, ни преференций. Именно так Армения вела себя накануне вспышки боев в апреле 2016 года.

Тогда, справедливости ради, у власти находился Серж Саргсян, а не Никол Пашинян. Но свои лавры «сторонника мира» и «конструктивного переговорщика» нынешний армянский «варчапет» получил, в общем-то, авансом. И ожидания эти, напомним в который уже раз, не оправдал. Да, после короткой беседы Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в ходе саммита СНГ в Душанбе возникли надежды на «подвижки», но уже очень скоро в Ереване вектор сменился на противоположный, министр обороны заявил о подготовке к «новой войне за новые территории», сам Никол Пашинян принялся устраивать пьяные танцы в Шуше и выстреливать заявления типа «Карабах — это Армения, и точка!», затем бои в Товузе, а потом — полномасштабная война, которая закончилась разгромом Армении…Сегодня, конечно, процесс достижения долгосрочного и прочного мира продвигается, но вряд ли благодаря конструктивной позиции Пашиняна — скорее тут уместно в который уже раз вспоминать знаменитую фразу Олжаса Сулейменова: «Иногда импульс поступательного движения вперед приобретается после здоровенного пинка в зад». А тем временем в Ереван зачастили «эксперты» типа Константина Сивкова, которые старательно убеждают аудиторию, будто бы никакого разгрома не было, а реванш еще может иметь шансы на успех.

Так что нынешний «инцидент» в Товузе, там, где год назад уже шли бои, как минимум заставляет задуматься, что на уме у Пашиняна. В Ереване, потерпев сокрушительное поражение в войне, перешли наконец к строительству мирного будущего? Или там наслушались «экспертов» вроде Сивкова и теперь начинают «игры с огнем» по второму кругу? Но если так, то Пашиняну лучше помнить, чем закончилась предыдущая война. И что «Железный кулак» на месте.

Нурани, обозреватель

Minval.az